Без КПУ большинство - не большинство

Верховная Рада не поддержала ни коалиционный, ни оппозиционный законопроекты о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, “за” проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства, внесенный лидерами фракций «Наша Украина» Вячеславом КИРИЛЕНКО и фракции БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, проголосовал 171 народный депутат из 428, зарегистрированных в зале.

“За” законопроект с аналогичным названием, внесенный координатором парламентского большинства, лидером фракции партии регионов Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, проголосовали 224 народных депутаты (при необходимых 226 – УНИАН) из 428, зарегистрированных в зале.

«За» данный законопроект не голосовала фракция КПУ.

В результате председатель ВР Александр МОРОЗ снял оба законопроекта с рассмотрения.

В оппозиционном законопроекте предусматривалось, в частности, что решение съездов о прекращении полномочий народных депутатов Украины не может обжаловаться в судебном порядке, поскольку это является внутренним партийным делом.

В законопроекте Р.БОГАТЫРЁВОЙ предусматривалось, что Высшему административному суду Украины как суду первой и последней инстанции подсудны дела, в частности, о досрочном прекращении полномочий народного депутат Украины.

Также в нем выписаны особенности производства по делам об обжаловании правовых актов о принятии (назначении или избрании) граждан на публичную службу, их увольнении с публичной службы.