Фракция КПУ призывает не голосовать сегодня

Фракция Коммунистической партии Украины призывает Верховную Раду не голосовать сегодня за законопроекты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат Украины Валентин МАТВЕЕВ.

По его словам, в мировой практике нет такого, чтобы ночью принимались законы. Он подчеркнул, что «нас хотят сегодня развести, использовать».

От имени фракции КПУ депутат призвал «не рассматривать те законопроекты, которые хотят протащить ночью».

Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что на последней встрече Президенту и премьеру удалось достичь всех компромиссов, и сегодня ВР примет все законы, необходимые для проведения внеочередных выборов.