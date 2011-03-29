Наша Украина провела акцию "Цены взлетают до небес"

21:34, 29 марта 2011
Политика
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Пикетировали восемь облгосадминистраций

Сегодня в Виннице, Житомире, Кировограде, Одессе, Хмельницком, Полтаве, Черкассах и Чернигове прошли акции «Цены взлетают до небес», которые провела партия «Наша Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сотни представителей «Нашей Украины» пикетировали облгосадминистрации и требовали прекратить антисоциальную политику нынешней власти.

Пикетчики подчеркивали, что из-за так называемых «реформ» власти цены в Украине на продукты и услуги массового потребления уже достигли европейского уровня. При этом власть не способна обеспечить соответствующего европейскому уровню роста социальных стандартов, зарплат и пенсий, и бездарная политика нынешнего правительства привела к обнищанию большинства украинцев.

Участники акции раздавали листовки, в которых отмечается, что цифры на ценниках в магазинах возросли за последний год на овощи почти на 100%, молоко, муку, масло - на 40%, на гречиху – почти на 300%, а на остальные продукты – по меньшей мере, на 20%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги за 2010 год возросли на 30-50%, а в 2011 году начался их очередной рост на 30-50%. Цена на бензин с начала года возросла на 20% - до 10 гривень. Цены на проезд в маршрутках возросли на 15-30% в зависимости от региона.

Следовательно, единственным путем решения проблемы роста цен является политическая ответственность нынешней власти, увольнение руководителей областей и отставка правительства, говорится в сообщении.

Участники акции запустили в воздух десятки шариков с надписями «Цены взлетают до небес!», «Благодарность нашему правительству за взлет цен!», «Цена гречихи», «Цена муки», «Цена бензина», «Коммунальные тарифы», «Цена овощей», «Цена проезда», «Цена образования», «Аптечные цены».

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