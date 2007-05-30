Тимошенко: БЮТ завтра сдаст мандаты, и никто от этого не уклонится
21:56, 30 мая 2007Политика
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Съезд Блока состоится под вечер
Завтра на съезде Блока Юлии Тимошенко будет принято решение о сложении народными депутатами фракции БЮТ депутатских полномочий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.
По ее словам, съезд состоится ориентировочно в 16-17 часов.
Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что она не допускает ситуации, что кто-то из депутатов фракции БЮТ откажется сложить депутатские полномочия. «Я не допускаю этой ситуации», - заявила она.
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