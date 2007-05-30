Тимошенко: БЮТ завтра сдаст мандаты, и никто от этого не уклонится

Завтра на съезде Блока Юлии Тимошенко будет принято решение о сложении народными депутатами фракции БЮТ депутатских полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, съезд состоится ориентировочно в 16-17 часов.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что она не допускает ситуации, что кто-то из депутатов фракции БЮТ откажется сложить депутатские полномочия. «Я не допускаю этой ситуации», - заявила она.