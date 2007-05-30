До заседания ВР осталось ”где-то минут 15”
21:46, 30 мая 2007Политика
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КПУ и СПУ почти полностью в зале
Верховная Рада продлит свое пленарное заседание около 22 часов.
Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН народный депутат Алексей ПЛОТНИКОВ (фракция Партии регионов).
По его словам, заседание начнется «где-то через 15 минут».
В сессионном зале ВР сейчас находятся почти в полном составе фракции КПУ и СПУ, а также часть народных депутатов из фракции Партии регионов.
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