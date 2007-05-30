До заседания ВР осталось ”где-то минут 15”

Верховная Рада продлит свое пленарное заседание около 22 часов.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН народный депутат Алексей ПЛОТНИКОВ (фракция Партии регионов).

По его словам, заседание начнется «где-то через 15 минут».

В сессионном зале ВР сейчас находятся почти в полном составе фракции КПУ и СПУ, а также часть народных депутатов из фракции Партии регионов.