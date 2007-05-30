Блок Тимошенко и Наша Украина начинают заседание фракций
21:23, 30 мая 2007Политика
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Лидеры вернулись с Банковой
Фракции «Наша Украина» и БЮТ ближайшие минуты должны начать заседания фракций.
Как стало известно корреспонденту УНИАН, заседание фракций должно состояться под председательством Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО.
В частности, во время заседаний фракций планируется обсудить вопросы о результатах встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.
Кроме того, будет обсуждаться вопрос о дальнейшем участии оппозиционных фракций в заседании ВР.
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