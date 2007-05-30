Блок Тимошенко и Наша Украина начинают заседание фракций

Фракции «Наша Украина» и БЮТ ближайшие минуты должны начать заседания фракций.

Как стало известно корреспонденту УНИАН, заседание фракций должно состояться под председательством Юлии ТИМОШЕНКО и Вячеслава КИРИЛЕНКО.

В частности, во время заседаний фракций планируется обсудить вопросы о результатах встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, будет обсуждаться вопрос о дальнейшем участии оппозиционных фракций в заседании ВР.