Янукович покинул Секретариат Президента

21:17, 30 мая 2007
Политика
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И куда пошёл?..

Виктор ЯнуковичПремьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул помещение Секретариата Президента, где он встречался с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства.

При этом в пресс-службе не уточнили о дальнейших планах премьера.

Как сообщал УНИАН, встреча В.ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ началась около 18 часов.

Раньше Верховная Рада продлила сегодняшнее заседание на неопределенный срок.

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