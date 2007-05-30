Янукович покинул Секретариат Президента

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул помещение Секретариата Президента, где он встречался с главой государства Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства.

При этом в пресс-службе не уточнили о дальнейших планах премьера.

Как сообщал УНИАН, встреча В.ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ началась около 18 часов.

Раньше Верховная Рада продлила сегодняшнее заседание на неопределенный срок.