В Верховной Раде продолжается перерыв, в Секретариате - переговоры

В Верховной Раде Украины продолжается перерыв.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, большинство народных депутатов уверенны в том, что сегодня работа ВР будет возобновлена, и парламент будет рассматривать еще ряд законопроектов, принятие которых необходимо для проведения досрочных выборов.

В частности, планируется сегодня вынести на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в госбюджет в части финансирования избирательной кампании. В связи с этим в данное время проходит заседание бюджетного комитета ВР.

Также планируется принять изменения в закон о статусе народного депутата, изменения в Кодекс административного судопроизводства, а также в закон о выборах народных депутатов.

Кроме того, как стало известно корреспонденту УНИАН, руководство всех без исключения фракций обратилось к своим депутатам с просьбой не уезжать далеко от парламента с тем, чтобы в любой момент можно было собраться на пленарное заседание.

Как сообщал УНИАН, после 17.00 часов ВР продлила сегодняшнее заседание, но не определила, до которого часа будет работать.

Председатель ВРУ Александр МОРОЗ заявил, что эта информация будет сообщена дополнительно.

Сейчас в Секретариате Президента проходит встреча Президента Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.