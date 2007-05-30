Янукович: правительство выполнило всё, о чём договаривались

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что правительство выполнило все договоренности, предусмотренные заявлением руководителей государства.

“Правительство приняло все решения, необходимые для урегулирования политического кризиса в Украине, и направило их на рассмотрение в Верховную Раду”, - заявил он во время встречи с делегацией Европейского парламента во главе с сопредседателем Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕС-Украина Адрианом СЕВЕРИНОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что двух дней маловато для принятия парламентом законопроектов, необходимых для урегулирования политического кризиса. “Сегодня стоит вопрос о продлении сроков работы парламента”, - подчеркнул он.

Премьер также отметил, что правительство ожидает от Президента выполнения договоренностей, которые касаются совместного заявления, принятого между Президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады.

Со своей стороны в ходе беседы А.СЕВЕРИН приветствовал компромисс, достигнутый между политиками в Украине. В частности, избрание конституционного пути урегулирования политического кризиса. “Это не наша компетенция определять целесообразность проведения внеочередных выборов в Украине. Нас интересует лишь законность решений, которые принимаются”, - отметил он.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ также обсудил с депутатами Европейского парламента ход переговоров относительно заключения нового расширенного соглашения между Украиной и Европейским Союзом.