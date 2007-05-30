Богатырёва предлагает Ющенко отрезать пуповину

Коалиция обвиняет оппозицию в срыве договоренностей президента, премьера и главы Верховной Рады и призывает главу государства прекратить отстаивать сторону оппозиции.

Об этом говорится в заявлении коалиции, которое в Верховной Раде зачитала координатор большинства Раиса Богатырева.

"Общее решение лидеров государства давало нам очень большой шанс сделать невозможным силовой и чрезвычайный сценарий развития событий в Украине", - заявила депутат.

"Мы взяли на себя непростые обязательства, но которые последовательно выполняем и в сессионном зале и вчера, и сегодня", - добавила она.

Богатырева раскритиковала заявление секретаря СНБО Ивана Плюща "как весьма жесткое во время поиска мира и провокативное по своей тональности и содержанию, поскольку оно направлено на подрыв базовой ценности заявления трех - доверия".

"Заявление Плюща первым нанесло удар по этому фундаментальному фактору заявления... Вторым принципиально важным моментом является продолжение атаки на КС", - заявила Богатырева.

"Управление госохраны не может сесть в кресло судьи КС, а оно это сделало. Это не просто дискредитация правосудия, это Пиночет по-украински. Было бы проще выставить по периметру КС башни с пулеметами и пропустить ток через колючую проволоку", - добавила депутат.

По словам Богатыревой, "можно много говорить об отступлениях президентским окружением от заявления тройки, о необходимости покинуть судебные и правоохранительные учреждения".

"Мы не знаем о реальности намерений по сложению мандатов оппозицией. Мы видим попытки подорвать достигнутый компромисс и не выполнить свои политические обязательства с целью обвинить в срыве договоренностей именно коалицию", - заявила депутат.

Богатырева обратилась к президенту: "Уважаемый Виктор Андреевич, у вас есть исторический шанс состояться как президент всех украинцев".

"Для этого вы обязаны обеспечить возвращение всех субъектов государственной жизни в конституционное поле, восстановить правопорядок в стране и обеспечить реальное соблюдение прав и свобод наших граждан", - объяснил депутат.

"Для этого нужно сделать один маленький шаг: отрезать пуповину, которая соединяет президента с оппозицией. Оппозиция не служит национальным интересам, она провоцирует на шаги, которые подрывают стабильность политического компромисса", - добавила она.

Украинская правда