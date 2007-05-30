Коалиция сознательно ревизует договорённости Ющенко и Януковича

Народный депутат пятого созыва Николай ОНИЩУК заявляет, что коалиция предпринимает сознательные шаги на демонтаж договоренностей относительно мероприятий, направленных на разрешение политического кризиса, которых 27 мая достигли Президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр Украины.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам Н.ОНИЩУКА, «голосование коалиции за постановление об отказе дать согласие на освобождение Святослава ПИСКУНА от должности генпрокурора переполнило чашу терпения оппозиционных фракций. Это засвидетельствовало, что коалиция в действительности предпринимает сознательные шаги на демонтаж достигнутых политических договоренностей”.

“То, что коалиция, несмотря на принятые на себя обязательства, не считает возможным их выполнять, означает, что политическая линия их поведения опирается на нежелание идти на внеочередные выборы”, - считает депутат.

По словам Н.ОНИЩУКА, за несколько минут до начала вечернего заседания председатель парламента Александр МОРОЗ на встрече с руководителями фракций сказал, что в ВР будут рассмотрены уже наработанные законопроекты, заседание будет продолжено до вечера и парламентарии попытаются выполнить план.

В то же время, отметил Н.ОНИЩУК, едва только оппозиция зашла в зал, ей предложили голосовать за акты, “которые не имели никакого отношения к принятой уже повестке дня”. Поэтому реакция “Нашей Украины” была прогнозируемой, отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, фракции «Наша Украина» и БЮТ покинули сессионный зал в знак протеста против действий коалиции, и призывают Президента Виктора ЮЩЕНКО распустить ВР.