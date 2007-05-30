Мороз хочет видеть заявления оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ призывает оппозицию подать заявления, якобы написанные народными депутатами, о сложении депутатских полномочий для объявления их в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По словам А.МОРОЗА, «пусть сдадут заявления, я их прочитаю, и мы увидим, сколько людей сложили свои полномочия».

Между тем, как сказал председатель ВР, народные депутаты могут воспользоваться таким правом, то есть сложить свои полномочия, «но чтобы наступило в Конституции предусмотренное следствие, необходимо выписать процедуру, как это делать».

По его словам, поэтому ВР и приняла постановление относительно того, как реализовать положение ст. 81 Конституции Украины о выходе народных депутатов из фракции.

А.МОРОЗ отметил, что такие вещи должны делаться «не за спиной кого-то из депутатов, не за спиной ВР и не за спиной всего общества». Он отметил, что до тех пор, пока не будет объявлено о таких заявлениях, «не наступает никаких правомочий, чтобы можно было сказать, что Верховная Рада прекратила свои функции». По его словам, сейчас все находятся в «ответственном моменте».

«Это не игрушки и это не какое-то противодействие воле института Президента или самого Президента лично. Речь идет о том, что мы должны работать в правовом поле», - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, если органы власти выйдут за пределы правового поля, то «добра для государства не будет, и это закончится трагично». «Мы открыты к компромиссу, мы открыты к сотрудничеству с Президентом в том числе», - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, «никто ему (Президенту Украины – УНИАН) не творит пренебрежение». А.МОРОЗ отметил, что все структуры власти должны работать «в русле закона и Конституции, тогда будет надежда на сглаживание всех конфликтов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 сентября, ВР приняла постановление относительно обеспечения выполнения ст. 81 Конституции о досрочном прекращении депутатских полномочий.

Постановлением предусмотрено, что народный депутат Украины, который выразил желание выйти из состава депутатской фракции политической силы, по избирательному списку которой он был избран в парламент, подает лично письменную записку в аппарат ВР, которая регистрируется в секторе регистрации корреспонденции отдела служебной корреспонденции управления делопроизводства главного управления документального обеспечения, и, в соответствии с регламентом, сообщается об этом председателю на пленарном заседании.

Зарегистрированное письменное заявление в день регистрации передается в секретариат председателя ВР. Председатель ВР объявляет текст соответствующего заявления на пленарном заседании. Оригинал личного письменного заявления добавляется к протоколу соответствующего пленарного заседания, а копия этого заявления не позже, чем на следующий день после объявления текста заявления на пленарном заседании направляется к ЦИК.