Мороз в кабинете Пискуна ”ничего радостного не увидел”

Освобожденный Президентом от должности генпрокурора Святослав ПИСКУН утверждает, что сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ, которая проходила тет-а-тет, обсуждались вопросы политической ситуации и проведение выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле центрального входа в Генпрокуратуру.

По словам С.ПИСКУНА, А.МОРОЗ впервые посетил Генпрокуратуру и, в частности, кабинет генпрокурора, и «ничего радостного там не увидел».

Как подчеркнул С.ПИСКУН, главной темой разговора был вопрос, «чтобы в государстве было спокойствие, было согласие и не было гражданского противостояния».

Кроме того, С.ПИСКУН отметил, что с А.МОРОЗОМ он обсуждал вопросы выборов, в частности, чтобы они проходили исключительно в рамках Конституции. «Все должно пройти честно, откровенно и прозрачно», - сказал С.ПИСКУН.

В то же время С.ПИСКУН ушел от ответа на вопрос, который касался назначения Президентом исполняющего обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.

Вместе с тем С.ПИСКУН, отвечая на один из вопросов отметил, что он не слышал о том, что Президент вроде бы собирается представить руководящему составу Генпрокуратуры В.ШЕМЧУКА с помощью бойцов спецподразделения СБУ «Альфа».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 мая, все подъездные пути к Генеральной прокуратуре Украины перекрыли сторонники коалиции с целью недопущения въезда в ГПУ временно исполняющего обязанности генпрокурора В.ШЕМЧУКА.

К Генпрокуратуре также прибыл председатель ВР А.МОРОЗ, который заявил журналистам, что Президент не выполняет договоренностей относительно невмешательства в работу правоохранительной и судебной системы.