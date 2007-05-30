Наша Украина исключила из фракции 6 депутатов

Сегодня на заседании фракции “Наша Украина” было принято решение об исключении из состава фракции народных депутатов Сергея ГОЛОВАТОГО и пяти депутатов от Партии промышленников и предпринимателей Украины.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, С.ГОЛОВАТЫЙ, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО и Анатолий ШКРИБЛЯК исключены из фракции в связи с невыполнением решения фракции “Наша Украина” и грубым нарушением фракционной дисциплины.

Фракция “Наша Украина” исключила из своего состава шестеро народных депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление председателя фракции “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО обнародовал на вечернем пленарном заседании парламента председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.