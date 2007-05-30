Наша Украина исключила из фракции 6 депутатов
17:15, 30 мая 2007Политика
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За грубое нарушение фракционной дисциплины
|Сергей Головатый
Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, С.ГОЛОВАТЫЙ, Лев ГНАТЕНКО, Василий ГУРЕЕВ, Виктор ЛЕЩЕНКО, Виталий МАЙКО и Анатолий ШКРИБЛЯК исключены из фракции в связи с невыполнением решения фракции “Наша Украина” и грубым нарушением фракционной дисциплины.
Фракция “Наша Украина” исключила из своего состава шестеро народных депутатов
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление председателя фракции “Наша Украина” Вячеслава КИРИЛЕНКО обнародовал на вечернем пленарном заседании парламента председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ.
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