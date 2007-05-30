Коалиция пытается купить нашеукраинцев за $5 миллионов?

Первый заместитель председателя Центрисполкома партии “Наша Украина” Игорь ЖДАНОВ заявляет, что сейчас реализуется системный сценарий, направленный на срыв договоренностей между Президентом, премьером и председателем ВР о завершении политического кризиса и проведении внеочередных парламентских выборов 30 сентября этого года.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, по словам И.ЖДАНОВА, есть три главных элемента этого сценария. “Первый - это активизация роли ПППУ с целью недопущения решения ЦИК об окончательном “обнулении” списков кандидатов в народные депутаты от “Нашей Украины”, - сказал И.ЖДАНОВ. - Это может привести к тому, что места тех народных депутатов от “Нашей Украины”, которые сложат свои полномочия, займут кандидаты от ПППУ, которые находятся сейчас в этом списке”.

По словам И.ЖДАНОВА, вторым элементом является обеспечение решения Печерского суда, которым будет отменено постановление ЦИК об обнулении кандидатских списков БЮТ. “Это приведет к аналогичным предыдущему случаю последствиям”, - отметил он.

“Третий элемент - это подкуп народных депутатов”, - сказал И.ЖДАНОВ, отметив, что, по его информации, народным депутатам-“нашеукраинцам” предлагается до 5 млн. дол. за то, чтобы они отозвали свои подписи под заявлением о выходе из фракции и сложении депутатских полномочий. “Таким образом “антикризисники” пытаются сорвать тот сценарий и не допустить сложения 150 депутатских мандатов, а в случае таких действий “завести” других кандидатов в депутаты", – убежден он.

“По мнению представителей коалиции, это сделает невозможным признание Верховной Рады неполномочной и нелегитимной и приведет к срыву выборов 30 сентября этого года”, - считает И.ЖДАНОВ.

“Ответственные политические силы должны осознать, что срыв договоренностей приведет к адекватным решительным действиям относительно обеспечения выполнения указов Президента о досрочном прекращении полномочий ВРУ, - отметил И.ЖДАНОВ. - И даже если в ВР этого созыва будет создана лже-фракция “Нашей Украины”, это приведет только к абсурдизации политического процесса и окончательной делегитимизации ВР пятого созыва”.