Заседание парламента открылось без Нашей Украины и БЮТ

Верховная Рада Украины не поддержала предложение продолжать пленарное заседание до тех пор, пока не будут рассмотрены все вопросы, включенные в повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение председателя ВР Александр МОРОЗА депутаты голосовали дважды, однако ни разу не набралось необходимого количества голосов. Сейчас в зале зарегистрировано 257 народных депутатов.

А.МОРОЗ, обращаясь к депутатам, отметил, что продолжить заседание парламента необходимо для того, чтобы рассмотреть вопросы, внесенные в повестку дня. При этом, по его словам, из-за значительного количества этих вопросов до 18.00 парламент не успел бы их рассмотреть.

Он также отметил, что работа ВР должна быть продолжена, но заседание будет продолжаться не дольше, чем до 24.00.

В сессионном зале в настоящее время отсутствуют депутаты фракций БЮТ и «Наша Украина». При этом фракция КПУ отказалась голосовать за продолжение работы парламента.