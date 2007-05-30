Депутатам понравилось отдыхать?

Перерыв в заседании Верховной Рады Украины продлен до 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, около 11.00 председатель ВР Александр МОРОЗ объявил в парламенте перерыв до 14.00. А.МОРОЗ объяснил, что за это время необходимо согласовать разногласия, существующие между фракциями, относительно пакета документов, необходимого для проведения досрочных выборов.

Потом перерыв был продлен до 15.00.

Сегодня ВР должна принять ряд законов, которые необходимы для подготовки к проведению досрочных парламентских выборов.