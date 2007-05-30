Перерыв в заседании Верховной Рады продлили на час

Перерыв в заседании Верховной Рады Украины продлен до 15.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил работник комендатуры ВР со ссылкой на слова первого заместителя председателя парламента Адама МАРТЫНЮКА.

В 14.00 журналистов не впустили в ложу прессы в связи с сообщением о заминировании ВР. В частности, ложу прессы осматривали работники охраны с собакой. После поступления анонимного сообщения о заминировании из здания парламента срочно были эвакуированы все люди. Никаких взрывоопасных предметов в ВР не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, около 11.00 председатель ВР Александр МОРОЗ объявил в парламенте перерыв до 14.00. А.МОРОЗ объяснил, что за это время необходимо согласовать разногласия, существующие между фракциями, относительно пакета документов, необходимого для проведения досрочных выборов.

Сегодня ВР должна принять ряд законов, необходимых для подготовки к проведению досрочных парламентских выборов.