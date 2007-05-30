Пискун: Ющенко мне сказал - я все равно тебя уважаю

Святослав ПИСКУН считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО согласится с решением Соломенского районного суда Киева о восстановлении его в должности генерального прокурора.

Об этом он сказал в интервью газете «Известия в Украине» от 30 мая.

«ЮЩЕНКО мне сказал: я все равно тебя уважаю. Вот и делайте выводы из этой фразы. Думаю, Президент согласится с решением суда, что я - генеральный прокурор. Он законопослушный человек, как и я. Между нами было многое. И не раз»,- сказал С.ПИСКУН.

Он считает, что кому-то надо было до предела накалить ситуацию в стране. Для этого использовались разные методы, в частности, решение снять генерального прокурора.

С.ПИСКУН также отметил, что у него есть серьезные вопросы по увольнению судей Конституционного Суда. «Эти люди обязательно обратятся в суды, будут требовать восстановления их в должности. Я с ними разговаривал», - сказал он.

На вопрос «если В.ЮЩЕНКО снова поссорится с правительством и введет-таки чрезвычайное положение, вы ему подчинитесь?», С.ПИСКУН пошутил: «Я возьму маузер, надену кожанку, вместе с коллегами устрою суды-тройки, буду выводить во двор Генеральной прокуратуры подсудимых, поставлю пулемет Дегтярева и буду приводить приговоры в исполнение. Это очень эффективный способ установления демократии».

Он отметил, что согласно действующему законодательству, в случае чрезвычайного положения правительство и парламент не идут в отставку.

«Чрезвычайное положение можно вводить только с согласия Верховной Рады. Если без нее, то это положение называется диктатурой. А диктатуре уже не подчиняются, с ней борются», - добавил С.ПИСКУН.

Он считает, что назначение выборов на 30 сентября было единственным выходом из ситуации.

С.ПИСКУН выразил уверенность, что в новом парламенте Партия регионов получит большинство - 250 мест из 450.

С.ПИСКУН также пообещал, если ему не будут мешать, он сделает все, чтобы дела об отравлении В.ЮЩЕНКО и об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе дошли до суда.