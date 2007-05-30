Мороз вышел из Генпрокуратуры через черный ход

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, который сегодня в обед прибыл в Генеральную прокуратуру Украины, пообщавшись с руководством, покинул помещение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ покинул здание Генпрокуратуры не через центральный вход.

О подробностях общения и пребывания А.МОРОЗА в Генпрокуратуре пресс-служба не сообщает.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ, прибыв сегодня к Генпрокуратуре, заявил журналистам, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не выполняет договоренности о невмешательстве в работу правоохранительной и судебной системы.

«Эти договоренности предусмотренные не выполняются. Хочу поинтересоваться, что по этому поводу думает Генпрокуратура», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что договоренности о невмешательстве в деятельность правоохранительных органов были одними из основных.