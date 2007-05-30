У Цушко - инфаркт

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО с инфарктом находится в госпитале МВД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 мая и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела против министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

29 мая первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО сообщил, что В.ЦУШКО никто не вызывал на допросы в рамках возбужденного уголовного дела. «Министра на допросы никто не вызывал и на собеседование тоже», - сказал М.КОРНИЕНКО, добавив, что В.ЦУШКО (по состоянию на 29 мая) находится на плановой диспансеризации, которую должны проходить все руководители министерства.