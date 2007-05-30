Ющенко - не в Генпрокуратуре, он едет в Украинский дом
12:55, 30 мая 2007Политика
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Президент займется культурой и духовностью
|Ирина ВАННИКОВА
В комментарии УНИАН она подчеркнула, что в графике Президента не запланировано посещение Генпрокуратуры, вместо этого с минуты на минуту Президента ожидают в Украинском доме, где он посетит Вторую Киевскую детскую книжную ярмарку и примет участие в заседании Национального совета по вопросам культуры и духовности.
В Украинском доме уже находятся работники службы протокола, пресс-службы и охрана Президента.
*** Сегодня пресс-служба Партии регионов распространила сообщение, что “в Генпрокуратуре Украины находится Президент В.ЮЩЕНКО. Его целью является представление нового генерального прокурора Виктора ШЕМЧУКА”.
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