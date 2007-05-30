Шемчуку перекрыли все подъездные пути к Генеральной прокуратуре

Все подъездные пути к Генеральной прокуратуре Украины перекрыли сторонники коалиции с целью недопущения въезда в ГПУ временно выполняющему обязанности генпрокурора Виктора ШЕМЧУКА.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ, прибывший к Генпрокуратуре, заявил журналистам, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не выполняет договоренности о невмешательстве в работу правоохранительной и судебной системы.

«Эти договоренности не выполняются… Хочу поинтересоваться, что на этот счет думает Генпрокуратура», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что договоренности о невмешательстве в деятельность правоохранительных органов были одними из основных.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должности генпрокурора Святослава ПИСКУНА и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Украины - прокурора Автономной Республики Крым Виктора ШЕМЧУКА.

25 мая Соломенский районный суд г. Киева приостановил действие Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генпрокурора до решения дела по существу.

28 мая Секретариат Президента обжаловал в Апелляционном суде решение Соломенского районного суда Киева о приостановке действия Указа Президента Украины об освобождении С.ПИСКУНА от должности генпрокурора.

29 мая Киевский апелляционный административный суд принял решение об обеспечении иска Президента В.ЮЩЕНКО и отменил решение Соломенского суда, согласно которому С.ПИСКУН был восстановлен в должности генпрокурора.

В тот же день В.ШЕМЧУК, комментируя это судебное решение, спрогнозировал, что 30 мая его представят аппарату Генеральной прокуратуры.