Ющенко приехал в Генпрокуратуру?

Виктор Ющенко прибыл в Генпрокуратуру для представления Виктора Шемчука. Об этом сообщает пресс-служба ПР:

«В эти минуты в Генпрокуратуре Украины находится Президент Виктор Ющенко. Его целью является представление нового Генерального прокурора Виктора Шемчука. Туда же, в оперативном порядке, приехал Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз.

Приезд Ющенко в Генпрокуратуру можно расценить как прямое нарушение достигнутых 27 мая договоренностей с Виктором Януковичем и Александром Морозом о невмешательстве в работу правоохранительных и судебных органов власти».

Обком