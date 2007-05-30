Ющенко приехал в Генпрокуратуру?
12:25, 30 мая 2007Политика
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Пресс-служба ПР оценивает это как нарушение пакта с Януковичем
Виктор Ющенко прибыл в Генпрокуратуру для представления Виктора Шемчука. Об этом сообщает пресс-служба ПР:
«В эти минуты в Генпрокуратуре Украины находится Президент Виктор Ющенко. Его целью является представление нового Генерального прокурора Виктора Шемчука. Туда же, в оперативном порядке, приехал Председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз.
Приезд Ющенко в Генпрокуратуру можно расценить как прямое нарушение достигнутых 27 мая договоренностей с Виктором Януковичем и Александром Морозом о невмешательстве в работу правоохранительных и судебных органов власти».
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