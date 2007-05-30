Коалиция за два месяца ”влетела” на $73 миллиона?

Проправительственная коалиция израсходовала на организацию акций протеста в Киеве до 73 миллионов долларов. Такие данные привел директор Международного института демократий Сергей ТАРАН на пресс-конференции в УНИАН, представляя экспертный анализ подсчета стоимости массовых мероприятий протеста и возможные расходы в случае "силового противостояния".

По его словам, специалисты Международного института демократий провели подсчеты прямых расходов на мероприятия протеста в поддержку проправительственной коалиции, которые проходили с 2 апреля - времени объявления Указа Президента о досрочных выборах до 27 мая - времени заключения политического соглашения о дате досрочных выборов.

С.ТАРАН рассказал, что эксперты пришли выводу, что сумма всех расходов на акции массового протеста составила от 55 миллионов до 73,810 миллионов долларов.

По его данным, общее присутствие граждан Украины в акциях протеста составляло от 500,5 тысячи до 671 тысячи “человеко/дней”. С.ТАРАН пояснил, что это не является общим количеством граждан, которые выступили в поддержку коалиции, потому что одни и те же граждане могли принимать участие в акциях несколько дней подряд.

По данным института, в среднем, на улицах столицы ежедневно нашлось от 9 тысяч до 12 тысяч граждан, которые активно поддерживали действия коалиции. Время пребывания участника протеста в Киеве, в среднем, стоило 110 долларов – то есть 550 гривен. В частности, по данным анализа, основные статьи расходов на одного участника в течение одних суток составляли: проезд одного участника - от 20 до 60 грн., дневной гонорар участника - от 80 до 100 грн.,

дневной гонорар экипированного участника (мегафон, дудка, плакат) - от 100 до 120 грн.,

ночной гонорар одного участника - от 150 до 200 грн., гонорар бригадира (десятника) - 10 грн. за человека, питание одного участника - от 15 до 60 грн., и другие расходы.

Кроме того, по словам С.ТАРАНА, расходы были на аренду сцены на Майдане Незалежности и возле Верховной Рады, на выступления артистов, оборудование палаточных городков, наглядную агитацию.

С.ТАРАН рассказал, что при исследовании эксперты пользовались мониторингом СМИ, сообщений партий, входящих в проправительственную коалицию, сообщений МВД. Также они проводили интервью и опрос среди участников акций протеста, организаторов акций (менеджеры среднего уровня) о стоимости услуг. Сотрудники института также приняли "участие" в акциях, завербовавшись в Виннице, Харькове, Запорожье.

Подытоживая, С.ТАРАН отметил, что это сравнительно небольшие средства, поскольку, по утверждениям некоторых политиков, на подкуп оппозиционных народных депутатов, судей Конституционного суда были потрачены большие средства.

Политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО рассказал, что если бы акции продолжались до конца года и пошли по “силовому сценарию”, политическим силам коалиции пришлось бы потратить приблизительно 5 миллиардов долларов.

Эксперты также сравнили нынешние акции с акциями массового протеста 2004 года. Специалисты пришли к выводу, что если бы сторонники помаранчевой революции использовали методы мобилизации, которые применяла на то время власть, то им бы пришлось оплатить более 1,6 миллиарда долларов.

Если в 2004 году основными спонсорами были граждане Украины, то в 2007 году только партии и бизнес, приближенный к этим политическим партиям, приняли участие в финансировании акций.

В.ЦИБУЛЬКО отметил, что сегодня можно говорить о превращении “идеологической политики в производство”, поскольку даже “идейным протестующим” преимущественно платили деньги. Для примера он рассказал, что общественная организация “Молодежь – надежда Украины” провела среди “бело-синих” участников акций “выборы на Майдане", и на них 46% голосов получил Блок Юлии ТИМОШЕНКО. “Люди продают свое тело, а не свои убеждения”, - отметил политический эксперт.