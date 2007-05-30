Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в переговорном процессе возникли проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на заседании правительства.

«Переговорный процесс идет в русле заявления (Президента, премьера и председателя ВР – УНИАН), но возникли проблемы, я не буду этого скрывать, я не хочу на них акцентировать, потому что мы договорились, что сегодня найдем ответ на эти вопросы. Желательно позитивные», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава правительства также считает, что неурегулирование возникших проблем может привести к негативным последствиям. «Если ответ не будет найден - будет плохо. Если договоренности, подписанные в совместном заявлении руководителями страны, будет нарушать та или иная сторона, то эта сторона будет нести ответственность перед всей страной», - подчеркнул он.

«Мы сделаем все, чтобы выполнить те обязательства, которые мы брали на себя. Я имею в виду коалицию», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.