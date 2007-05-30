Гриценко объяснил, где надо ставить точку, а где - три точки
Министр донес позицию относительно ЧФ РФ
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает, что Черноморский флот РФ должен покинуть Крым до 2017 года.
Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил 29 мая в эфире украинской службы Би-Би-Си.
“Черноморский флот должен уйти из Крыма до 2017 года. Точка”, - подчеркнул министр обороны Украины.
“Срок пребывания Черноморского флота на территории Украины - до 2017 года. Мы исходим из этого”, - добавил А.ГРИЦЕНКО.
Говоря о вероятности продления сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе после 2017 года, глава украинского оборонного ведомства отметил, что пока еще таких разговоров не было.
“Если будут спрашивать мой совет как министра обороны, то мое мнение таково - нужно выполнять те Соглашения, которые были подписаны. Причем я знаю, что российская сторона готовится к их выполнению, она вкладывает средства в развитие будущей базы Черноморского флота на Кавказском побережье Черного моря”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.
В то же время он добавил, что этот вопрос будут решать те люди, которые уполномочены его решать, и это будет не сегодня.
“Потому я сказал бы так - здесь нужно ставить три точки, но есть четкая законодательная база, которая определила срок - 2017 год, и после этого стоит точка. Там трех точек нет”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.
Министр также отметил, что есть ряд проблем пребывания Черноморского флота, которые создают напряжение в отношениях между Украиной и РФ.
“Это потому, что украинской и российский флоты сосуществуют и выполняют свои военные функции абсолютно нормально и спокойно”, - добавил руководитель отечественного военного ведомства.
Говоря о существующих проблемных вопросах пребывания ЧФ, А.ГРИЦЕНКО отметил, что есть вопросы аренды, оценки стоимости того, что используется Россией.
“Мы решаем их поэтапно. И первый этап был успешным - российская сторона пошла навстречу, прислушивалась к нашей обеспокоенности и запретила субаренду, которая была фактически незаконной”, - сказал министр.
“Но то, что касается вопроса аренды и платы за пребывание Черноморского флота, и это я уже скажу не как министр обороны, поскольку это выходит за рамки моей компетенции, а как гражданин - я считаю, что наши отношения с Российской Федерацией должны быть взаимовыгодными и прозрачными”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.
“И если мы их строим по-братски, как это часто говорят, тогда это одна база для решения вопросов. Если мы их строим на рыночных принципах, а Россия переходит в энергетической сфере на рыночные принципы, тогда, я убежден, нужно симметрично переходить на рыночные оценки стоимости всего того имущества и территории, которые занимает Черноморский флот России в Крыму. И тогда это будут несопоставимые цифры”, - подчеркнул министр обороны Украины. В то же время он добавил, что “не уверен, что этот вопрос будет быстро решен, поскольку оно нуждается во взаимопонимании двух государств”.
В то же время глава украинского оборонного ведомства выразил убеждение, что подписание тогдашней властью Соглашения по Черноморскому флоту не было ошибкой.
“Советский Союз развалился, нужно было каким-то образом нормировать те отношения, которые сложились, провести раздел Черноморского флота, определить сферы ответственности и системы взаимодействия. Это было сделано, как сейчас видится, не очень совершенно. Но это никоим образом не упрек тем, кто это делал, поскольку они делали это под прессингом политического давления и времени, но в целом удалось более-менее бесконфликтно обеспечить функционирование Черноморского флота вместе с Военно-Морскими Силами Украины”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.
Министр обороны Украины также выразил уверенность, что если будет политическая воля двух сторон, исходя из ответственности за будущее на сотни лет, а Украина и Россия будут соседями всегда, тогда решение мелких вопросов - это вопрос только времени.