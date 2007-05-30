Гриценко объяснил, где надо ставить точку, а где - три точки

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО настаивает, что Черноморский флот РФ должен покинуть Крым до 2017 года.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил 29 мая в эфире украинской службы Би-Би-Си.

“Черноморский флот должен уйти из Крыма до 2017 года. Точка”, - подчеркнул министр обороны Украины.

“Срок пребывания Черноморского флота на территории Украины - до 2017 года. Мы исходим из этого”, - добавил А.ГРИЦЕНКО.

Говоря о вероятности продления сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе после 2017 года, глава украинского оборонного ведомства отметил, что пока еще таких разговоров не было.

“Если будут спрашивать мой совет как министра обороны, то мое мнение таково - нужно выполнять те Соглашения, которые были подписаны. Причем я знаю, что российская сторона готовится к их выполнению, она вкладывает средства в развитие будущей базы Черноморского флота на Кавказском побережье Черного моря”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

В то же время он добавил, что этот вопрос будут решать те люди, которые уполномочены его решать, и это будет не сегодня.

“Потому я сказал бы так - здесь нужно ставить три точки, но есть четкая законодательная база, которая определила срок - 2017 год, и после этого стоит точка. Там трех точек нет”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Министр также отметил, что есть ряд проблем пребывания Черноморского флота, которые создают напряжение в отношениях между Украиной и РФ.

“Это потому, что украинской и российский флоты сосуществуют и выполняют свои военные функции абсолютно нормально и спокойно”, - добавил руководитель отечественного военного ведомства.

Говоря о существующих проблемных вопросах пребывания ЧФ, А.ГРИЦЕНКО отметил, что есть вопросы аренды, оценки стоимости того, что используется Россией.

“Мы решаем их поэтапно. И первый этап был успешным - российская сторона пошла навстречу, прислушивалась к нашей обеспокоенности и запретила субаренду, которая была фактически незаконной”, - сказал министр.

“Но то, что касается вопроса аренды и платы за пребывание Черноморского флота, и это я уже скажу не как министр обороны, поскольку это выходит за рамки моей компетенции, а как гражданин - я считаю, что наши отношения с Российской Федерацией должны быть взаимовыгодными и прозрачными”, - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

“И если мы их строим по-братски, как это часто говорят, тогда это одна база для решения вопросов. Если мы их строим на рыночных принципах, а Россия переходит в энергетической сфере на рыночные принципы, тогда, я убежден, нужно симметрично переходить на рыночные оценки стоимости всего того имущества и территории, которые занимает Черноморский флот России в Крыму. И тогда это будут несопоставимые цифры”, - подчеркнул министр обороны Украины. В то же время он добавил, что “не уверен, что этот вопрос будет быстро решен, поскольку оно нуждается во взаимопонимании двух государств”.

В то же время глава украинского оборонного ведомства выразил убеждение, что подписание тогдашней властью Соглашения по Черноморскому флоту не было ошибкой.

“Советский Союз развалился, нужно было каким-то образом нормировать те отношения, которые сложились, провести раздел Черноморского флота, определить сферы ответственности и системы взаимодействия. Это было сделано, как сейчас видится, не очень совершенно. Но это никоим образом не упрек тем, кто это делал, поскольку они делали это под прессингом политического давления и времени, но в целом удалось более-менее бесконфликтно обеспечить функционирование Черноморского флота вместе с Военно-Морскими Силами Украины”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны Украины также выразил уверенность, что если будет политическая воля двух сторон, исходя из ответственности за будущее на сотни лет, а Украина и Россия будут соседями всегда, тогда решение мелких вопросов - это вопрос только времени.