В СПУ рассчитывают, что ВР будет работать еще долго

Верховная Рада будет работать до тех пор, пока не сложит полномочия 151 народный депутат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента народный депутат Украины Ярослав МЕНДУСЬ (СПУ).

Потому, по его словам, неуместны заявления, что работа парламента возобновлена только на два дня.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил на 29-30 мая действие своего указа о роспуске ВР V созыва. За эти дни ВР, согласно договоренности руководителей государства, должна принять законы, необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов.

Как известно, если 151 депутат сложит свои полномочия, парламент будет неполномочным, и в соответствии со ст.77 Конституцией Украины, Президент может распустить его и назначить досрочные выборы.