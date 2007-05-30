Заседание Кабмина проводит Азаров
11:18, 30 мая 2007Политика
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Он вернулся от Ющенко
Заседание Кабинета министров Украины, начавшееся в 11.12, проходит под председательством первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая АЗАРОВА.
Как сообщал УНИАН, Сегодняшнее заседание Кабмина было перенесено с 10.00, так как в Секретариате главы государства проходит встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем СНБО Иваном ПЛЮЩЕМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.
Н.АЗАРОВ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ также участвовали в этой встрече.
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