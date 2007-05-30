Мендусь думает, что Балога хочет крови

Социалисты предлагают Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обсудить в прямом эфире, как выполняется соглашение от 27 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на заседании парламента член фракции СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

По его словам, «мы предлагаем Президенту Украины прекратить кулуарную политику и политическое рейдерство, и в прямом эфире обсудить перед всеми украинцами, как выполняется соглашение от 27 мая, подписанное Президентом Украины, премьер-министром и председателем ВР”.

По убеждению Я.МЕНДУСЯ, если Президент был искренен в своих намерениях, то «он не должен бояться диалога в прямом эфире и не должен бояться собственных граждан». По словам депутата, события, которые происходили во вторник, 29 мая, «показывают, что говорить об урегулировании политического кризиса пока еще рано».

В частности, отметил Я.МЕНДУСЬ, вчера «Валерий ГЕЛЕТЕЙ с подразделением Управления государственной охраны пытался оказывать незаконное давление на судей КС». «Нет сомнений, что В.ЮЩЕНКО в курсе этих действий», - добавил он. При этом Я.МЕНДУСЬ напомнил, что в заявлении речь шла о недопустимости вмешательства в работу судебных органов.

Кроме того, считает депутат, провокационными является заявление и секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА о том, что остается в силе назначение Виктора ШЕМЧУКА и.о. генпрокурора и отставка трех судей КС.

«Таким образом, В.ЮЩЕНКО считает, что воля к компромиссу, которую продемонстрировала коалиция национального единства, для того, чтобы остановить разжигание гражданского конфликта в стране, дает ему основания и в дальнейшем нарушать законодательство», - подчеркнул Я.МЕНДУСЬ.

Обращаясь к В.ЮЩЕНКО, он заявил: «Вам не удастся никого запугать». «Вы и ваше мукачевское окружение хочет войны, хотите ликвидировать всех несогласных с вашей политикой, Вам нужен силовой сценарий, и для этого продолжаете нагнетать ситуацию?», - спросил Я.МЕНДУСЬ.

Я.МЕНДУСЬ считает, что Виктору БАЛОГЕ (главе Секретариата Президента – УНИАН) и «его мукачевской группировке, штампующей сейчас все решения, нужно противостояние, они хотят спровоцировать столкновение, кровь, чтобы у ЮЩЕНКО появились основания ввести чрезвычайное положение в стране и никаких выборов не проводить».

Кроме того, депутат отметил, что СПУ и коалиция не допустят окончательного уничтожения судебной системы. По его мнению, Секретариат Президента пытается «выстроить собственную карманную судебную вертикаль, подчинить все силовые структуры».

«Если В.ЮЩЕНКО, как и раньше, будет продолжать незаконное давление на КС, ГПУ, Министерство внутренних дел, районные суды – это будет означать, что он решил нарушить все договоренности», - считает Я.МЕНДУСЬ.

«Если Президент искренне желает мира, он должен навести порядок в своем окружении, чтобы ПЛЮЩ и БАЛОГА прекратили провозглашать провокационные и безответственные заявления», - отметил депутат. По его словам, «нельзя раскачивать лодку и без того хрупкого компромисса». «Войны не будет, Виктор Андреевич, поэтому перестаньте заниматься пиаром, и хватит говорить о мире, пора действовать так, чтобы мир в нашей стране был всерьез и навсегда, и чтобы ни один Президент больше не посылал на Киев внутренние войска», - заявил Я.МЕНДУСЬ.