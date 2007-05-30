В БЮТ говорят, что коалиция начала психологическую атаку

Народный депутат, член фракции БЮТ Анатолий СЕМИНОГА считает, что представители Коммунистической и Социалистической партий Украины пытаются сорвать договоренности между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ относительно проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.СЕМИНОГИ, та критика, которая звучит сегодня в адрес оппозиции со стороны некоторых представителей коалиции, «является вполне ожидаемой».

«Это делается, либо чтобы затянуть процесс, либо вообще, чтобы пересмотреть договоренности», - сказал А.СЕМИНОГА.

По его словам, на сегодняшний день фактически происходит «психологическая атака» на оппозицию. При этом он выразил надежду, что все-таки все договоренности будут выполнены, хотя «некоторые представители коалиции заинтересованы в кризисе».