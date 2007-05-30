В СП пройдет брифинг первого заместителя секретаря СНБО Турчинова
10:55, 30 мая 2007Политика
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Сегодня в 11.30 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг первого заместителя секретаря СНБО Александра ТУРЧИНОВА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, тема брифинга – комментарий относительно деятельности правоохранительных органов.
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