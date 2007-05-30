В СП пройдет брифинг первого заместителя секретаря СНБО Турчинова

Сегодня в 11.30 в Секретариате Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится брифинг первого заместителя секретаря СНБО Александра ТУРЧИНОВА. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, тема брифинга – комментарий относительно деятельности правоохранительных органов. Аккредитация представителей СМИ по телефонам: 255-65-01, 255-63-18 и 255-78-44.

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