Томенко считает, что два дня ВР не хватит

Заместитель председателя Верховной Рады Украины V созыва Николай ТОМЕНКО убежден, что кризис в стране слишком серьезный, чтобы урегулировать его за два дня работы. Об этом он заявил во время эфира на «5 канале», комментируя вчерашнее заседание Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, заседание ВР он оценил как вполне конструктивную работу лидеров фракций и руководства парламента. «Однако, кризис в стране слишком серьезный, чтобы урегулировать его двумя днями работы: дискредитирована судебная система, до сих пор окончательно не распределены полномочия между ключевыми политическими игроками, не понятно, как будет происходить избирательная кампания и тому подобное», - добавил Н.ТОМЕНКО.

Он также отметил, что из-за войны, которую между собой затеяли политики, Украина потеряла для мирового сообщества значительную часть полученного во время Помаранчевой революции авторитета как современной, цивилизованной и демократической страны. «Дальнейшие радикальные дискуссии политиков и непримиримое противостояние в ситуации с правоохранительными органами требуют, чтобы руководство государства не только подписало очередное соглашение об урегулировании ситуации в Украине, а в ежедневном режиме улаживало конфликт и искало выход из этой ситуации», - считает депутат.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, цена выхода из политического кризиса не должна измеряться амбициями Президента или отдельных политиков. «Если Верховной Раде для урегулювання ситуации в стране понадобится работать не два, а, скажем, три-четыре дня, то она должна это делать», - отметил он.

Н.ТОМЕНКО также отметил, что общее политическое противостояние и хаос в стране привели к частым проявлениям безответственности в различных сферах жизни. Одним из примеров такой безответственности он назвал избиение работниками спецподразделения «Беркут» болельщиков во время финальной игры "Динамо" и "Шахтер" за Кубок Украины по футболу. «Это свидетельствует, по меньшей мере, о безответственности правоохранителей и непонимании ими важности имиджа Украины перед проведением «Евро-2012», - считает Н.ТОМЕНКО.

По убеждению заместителя председателя ВР, в контексте «Евро-2012» “МВД срочно должно разработать специальную программу учебы милиционеров, как вести себя во время футбольных матчей с болельщиками, и, наконец, прекратить сплошную политизацию правоохранительной системы».