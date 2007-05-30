Заседание Кабмина перенесли на 11.00
10:32, 30 мая 2007Политика
707 0
В Секретариате продолжается встреча руководства страны
В Секретариате Главы государства продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем СНБО Иваном ПЛЮЩЕМ, председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ, первым вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, первым заместителем главы Секретариата Президента Иваном ВАСЮНИКОМ.
В связи с этим начало заседания Кабинета министров перенесли на час.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter