Заседание Кабмина перенесли на 11.00

В Секретариате продолжается встреча руководства страны

В Секретариате Главы государства продолжается встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем СНБО Иваном ПЛЮЩЕМ, председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ, первым вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, первым заместителем главы Секретариата Президента Иваном ВАСЮНИКОМ. В связи с этим начало заседания Кабинета министров перенесли на час.

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