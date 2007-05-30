Верховная Рада собралась, но ”работать не с чем”

10:28, 30 мая 2007
Политика
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Председательствует Мартынюк

В Верховной Раде Украины началось утреннее пленарное заседание.

В то же время, как сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании, пока еще «не с чем работать», поскольку лидеры фракций и представители рабочей группы согласовывают законопроекты, которые должен рассмотреть парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в ВР выступают с трибуны представители фракций.

 

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