Верховная Рада собралась, но ”работать не с чем”
10:28, 30 мая 2007Политика
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Председательствует Мартынюк
В Верховной Раде Украины началось утреннее пленарное заседание.
В то же время, как сообщил первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК, который председательствует на заседании, пока еще «не с чем работать», поскольку лидеры фракций и представители рабочей группы согласовывают законопроекты, которые должен рассмотреть парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в ВР выступают с трибуны представители фракций.
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