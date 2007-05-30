Симоненко наследует монтера Мечникова: утром - заявления, вечером - законы

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что рассматривать в Верховной Раде Украины пакет документов, необходимый для проведения досрочных выборов, можно только после того, как 151 народный депутат напишет заявления о досрочном прекращении своих полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Должно быть 151 заявление на столе в президиуме», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Лидер также КПУ подчеркнул, что сегодня у Президента проходят переговоры относительно необходимости принятия пакета документов для проведения досрочных выборов. «Но, фактически, идет откат от того заявления, которое было подписано в воскресенье», - сказал он. По словам П.СИМОНЕНКО, Президент и оппозиция, «фактически, намереваются переписать те договоренности, которые существуют».