Ющенко согласился на досрочное прекращение полномочий ЦИК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины “О внесении изменения в Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии», который 29 мая был подтвержден голосованием в Верховной Раде Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно изменениям, Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии» (Сведения Верховной Рады Украины, в 2004 г., № 36, ст. 448; в 2005 г., № 35-36, ст. 446; в 2007 г., № 7-8, ст. 66, № 13, ст. 134) после статьи 31 дополнен статьей 311 следующего содержания:

«Статья 311. Досрочное прекращение полномочий всего состава Комиссии

1. Полномочия всего состава Комиссии могут быть досрочно прекращены Верховной Радой Украины по мотивированному представлению Президента Украины.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий всего состава Комиссии принимается Верховной Радой Украины не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

3. Депутатские фракции в Верховной Раде Украины не позднее следующего дня после досрочного прекращения полномочий всего состава Комиссии подают Президенту Украины предложения о персональном составе Комиссии, на основании которых Президент Украины на протяжении трех дней вносит в Верховную Раду Украины представление по персональному составу Комиссии».

Этот Закон вступает в силу со дня его опубликовывания.