Ющенко встречается с Януковичем, Плющом, Морозом, Азаровым и Тимошенко

В Секретариате главы государства началась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, секретарем СНБО Иваном ПЛЮЩЕМ, председателем Верховной Рады V созыва Александром МОРОЗОМ, первым вице-премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, первым заместителем главы Секретариата Президента Иваном ВАСЮНИКОМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале разговора В.ЮЩЕНКО положительно оценил вчерашнюю результативную работу Верховной Рады. Глава государства также выразил надежду, что сегодня деятельность парламента будет не менее успешной.

В свою очередь, А.МОРОЗ информировал В.ЮЩЕНКО о законопроектах, которые парламент планирует рассмотреть на сессии в среду.