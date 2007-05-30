Регионалы готовы разорвать соглашение Ющенко, Януковича и Мороза

Пресс-служба Партии регионов заявила о готовности политсилы отозвать подпись лидера ПР под общим заявлением Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Александра Мороза. Угрозу фактического расторжения “соглашения трех” у регионалов мотивируют практикой вмешательства представителей Секретариата Президента в деятельность судов, которая, по мнению ПР не прекращается. И тем фактом, что команда Виктора Ющенко продолжает настаивать на легитимности указов Президента.

Приводим текст заявления:

“Заявление Секретаря РНБО И.Плюща вызывает глубокую обеспокоенность Партии регионов как учитывая безапелляционный тон, так и в связи с откровенным правовым нигилизмом ее содержания.

Обществу в очередной раз навязывается мысль об абсолютной безошибочности и автоматической легитимности указов Президента в результате того, что они выданы "гарантом" Конституции. Подобная тональность могла быть воспринята в абсолютных монархиях позапрошлого века, но никоим образом не в европейском государстве ХХІ века.

Не лишне напомнить, что и сам автор громкого заявления об однозначной легитимности всех принятых в последнее время президентских актов состоит в должности секретаря РНБО нелегитимно, поскольку превышает максимально разрешенный для госслужащего возраст. А следовательно, уже самой своей деятельностью подвергает сомнению действие актов Президента.

Кроме этого, Партия регионов выражает обеспокоенность фактами ревизии со стороны президентских структур положений общего заявления Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины от 27.05.2007 года.

В частности, в пункте 7 говорится, что "стороны принимают обязательство не допускать вне границ своей компетенции вмешательства в деятельность органов судебной власти и правоохранительных органов".

Но это положение президентской стороной фактически не выполняется. Так, сегодня непосредственно со стороны Руководителя УГОУ Гелетея В.В. и его подчиненных осуществлялось давление на судей и фактически блокировалась работа Конституционного Суда Украины. В частности, сам Гелетей В.В. больше двух часов находился в кабинете и.о.Главы КСУ Пшеничного В.Г., высказывая угрозы и препятствуя его работе.

Попытку ревизии положений Общего заявления видим и в "спецоперациях", которые осуществляются представителями Секретариата Президента в судах общей юрисдикции с целью проталкивания решений по легитимизации актов Президента Украины относительно освобождения Генерального прокурора Украины Пискуна С.М., отставки судей КСУ, переподчинения внутренних войск.

Со своей стороны Партия регионов демонстрирует полное соблюдение положений Общего заявления, в частности – во время сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады Украины.

Подытоживая, считаем необходимым отметить, что в случае продолжения практики ревизии положений "заявления трех" со стороны команды Президента Партия регионов намеревается настаивать на отзыве лидером партии своей подписи под Общим заявлением”.