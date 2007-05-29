Игорь Пукшин: Министерство юстиции играется с огнём

Заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины о том, что постановление Соломенского районного суда г. Киева о признании незаконным и отмене Указа Президента об освобождении Святослава ПИСКУНА подлежит немедленному выполнению, не отвечает действительности, поскольку постановление не вступило в законную силу.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, сообщили УНИАН в Официальном представительстве Президента Украины.

Он напомнил, что постановление суда вступает в законную силу через десять дней с момента ее вынесения, в случае, если не подана апелляционная жалоба. Однако сегодня, 29 мая, Служба представительства интересов Президента в судах подала апелляционную жалобу на отмеченное постановление.

Следовательно, у исполнительной службы Министерства юстиции не было законных оснований открывать исполнительное осуществление, поскольку этой процедуре подлежит лишь то решение суда, которое вступило в законную силу, отметил И.ПУКШИН. «Нельзя выполнять решение, которое не вступило в силу, – для этого даже не нужно быть юристом. Мне кажется, Министерство юстиции в этом случае играет с огнем», – сказал заместитель главы Секретариата.

И.ПУКШИН отметил, что в действиях государственного исполнителя и лица, которое утвердило постановление об открытии исполнительного производства, присутствуют признаки служебного преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность.