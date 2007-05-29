События в Житомирском облсовете подтвердили правильность роспуска парламента

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО расценивает переформатирование большинства в Житомирском областном совете как обман надежд жителей области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Житомире, комментируя процессы переформатирования большинства в Житомирском облсовете, которое состоялось на последней сессии облсовета 24 мая после создания новой фракции Христианско-демократического союза. (В ХДС вошли бывшие депутаты фракции “Наша Украина – УНИАН).

"Я думаю, что сложившаяся ситуация в Житомирском областном совете, еще раз подтвердила правильность решения Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента”, - сказал губернатор.

По его словам, в Житомирском облсовете фактически состоялось то же, что в Верховной Раде Украины, “когда был проигнорирован выбор жителей области, которые голосовали за одни политические силы, за одни лозунги, за одну программу действий и за одну политику, а в результате отдельных действий и манипуляций возник другой областной совет, а не тот, за который голосовали жители области".

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что состоялось игнорирование доверия житомирского общества.

"Облсовет теперь фактически не отвечает волеизъявлению избирателей, которое они сделали в марте 2006-го года", - сказал губернатор.

Ю.ПАВЛЕНКО также пообещал в ближайшее время сделать анализ причин упомянутого переформатирования - это амбиции политиков, или это вопрос выделения земель и разработки недр области.

Губернатор также сообщил, что его основной задачей является недопущение злоупотреблений и коррупции в органах власти и отметил, что именно эти вопросы рассмотрит ближайшая коллегия облгосадминистрации.