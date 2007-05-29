Тимошенко понравилось в Раде? - работу парламента могут продлить

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что может быть еще пролонгирована работа Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам, отвечая на вопрос, сможет ли ВР завтра принять все необходимые законы.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что все удастся сделать завтра.

Она подчеркнула, что сегодня есть «три фундаментальных разногласия» между позициями коалиции и оппозиции, в частности, по ее словам, коалиция против введения императивного мандата.

Кроме того, сказала Ю.ТИМОШЕНКО, коалиция настаивает на том, чтобы выборы были признаны действительными в случае, когда в них примут участие более 50% избирателей.

По ее словам, коалиция также выступает за то, чтобы пограничники дали списки людей, которые за несколько дней до выборов выехали за границу.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что оппозиция считает неуместными такие предложения коалиции.

По ее словам, сегодня будут продолжаться переговоры и согласования позиций.

При этом лидер БЮТ выразила надежду, что удастся договориться и завтра будут проголосованы все необходимые законы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, Верховная Рада приняла постановление, которым подтвердила результаты голосования по 53 законам Украины, принятым парламентом в период с 3 апреля по 29 мая 2007 года. Кроме того, депутаты внесли изменения а Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии». Согласно принятому закону, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению Президента Украины.