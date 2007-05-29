Только 93 оппоциционера готовы сложить мандаты?

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО утверждает, что только 93 его помаранчевих коллеги в парламенте готовы сложить депутатские мандаты. Об этом он заявил в интервью по телефону Севастопольской государственной региональной телерадиокомпании.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КОЛЕСНИЧЕНКО напомнил: „если 151 депутат сложит свой мандат, тогда, действительно, будет меньше 300 голосов, и Верховная Рада будет неспособна к принятию законов и работы в рамках Конституции, тогда, с этого момента, через 30 дней Президент в соответствии с Конституцией Украины должен будет подписать Указ о назначении досрочных выборов в связи с тем, что Верховная Рада не сформирована”. В то же время, по его словам, “на сегодня мы знаем, что таких желающих всего 93 человека у представителей помаранчевой коалиции. И если они в ближайшее время не наскребут желающих, не смогут заставить своих депутатов сложить свои мандаты, то тогда возникает вопрос, что законных оснований для выборов не будет”.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, „сегодня вроде бы сделано временное перемирие, и стороны продемонстрировали, по крайней мере наша сторона, желание сохранить мир и стабильность”. По его мнению, „в ближайшие несколько дней мы все будем участниками разворачивающихся событий”. Но, отметил народный депутат, “для нас главное следующее: мы добиваемся и ожидаем решения Конституционного суда; мы добиваемся - по крайней мере в соглашении ЮЩЕНКО это подтвердил - чтобы стороны не использовали силовые структуры вне своей компетенции, имеется в виду отмена указа о переподчинении Внутренних войск Президенту”.

Кроме того, сообщил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, „это вопрос, связанный с генеральным прокурором ПИСКУНОМ, и те вопросы, которые остановлены Конституционным судом о незаконности назначения Президентом судей на административные должности в судах”.

Поэтому, отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО, „позиция Партии регионов однозначна: на выборы мы пойдем только в том случае, если они будут обеспечены с точки зрения закона и Конституции. Во всех других случаях этого не будет. Другого варианта у нас нет, мы против того, чтобы у нас была гражданская война, чтобы эскалация конфликта происходила до бесконечности”.