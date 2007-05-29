Шемчук завтра сядет в кресло Пискуна

Исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК прогнозирует, что завтра, 30 мая, его представят аппарату Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ШЕМЧУК сказал в интервью журналистам, комментируя решение Киевского апелляционного административного суда о остановке исполнения постановления Соломенского райсуда столицы от 25 мая об отмене указа Президента относительно освобождения Святослава ПИСКУНА от должности генерального прокурора.

Он подчеркнул, что на данное время решение главы государства об освобождении С.ПИСКУНА и назначение В.ШЕМЧУКА исполняющим обязанности является действующими и подлежат исполнению на всей территории Украины. “Документы (суда) дают возможность исполнять обязанности легитимно”, - сказал В.ШЕМЧУК.