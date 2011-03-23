Тигипко отплатит регионалам той же монетой?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», глава Социально-Христианской партии Зорян ШКИРЯК прогнозирует, что вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО в скором времени покинет властную команду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГО «Новый Киев», по словам З.ШКИРЯКА, вице-премьер не смог справиться с «грузом» порученных ему реформ, и теперь будет «спасаться бегством, надеясь влиться в оппозицию».

«Реформы, предложенные Сергеем ТИГИПКО, украинцы восприняли критически, с огромным возмущением. Но это не значит, что С.ТИГИПКО «мальчик для битья», которого «регионалы» просто подставили. Негатив от предложенных вице-премьером реформ распространился и на властную команду, на Паритию регионов, рейтинг которой стремительно падает», - отметил З.ШКИРЯК.

Он считает, что сегодня в правительстве также недовольны работой вице-премьера, как и в народе.

«Единственный шанс для ТИГИПКО спасти свою политическую карьеру – это начать «громить» власть, с которой он работает, и сбежать в оппозицию. Судя по последним поступкам Сергея Леонидовича, именно это мы и увидим в ближайшее время», - заявил глава СХП.

Кроме того, по его словам, недавние заявления экс-председателя Государственного комитета по регуляторной политике и предпринимательству, заместителя председателя партии «Сильная Украина» Александры КУЖЕЛЬ с «наездами» на правящий режим - тому подтверждение.

«Неудовлетворенный ТИГИПКО покинет правительство, скинув на Кабмин все свои промахи, объяснив свою профессиональную некомпетентность политическими преградами. Я не исключаю, что между ТИГИПКО и Партией регионов назревает серьезный конфликт», - сказал З.ШКИРЯК.

При этом он считает, что С.ТИГИПКО оказался слабым и неэффективным государственным управленцем.

З.ШКИРЯК убежден, что вице-премьеру уже никогда не вернуть свой электорат и свои политические позиции. «Бывшие избиратели ТИГИПКО – это думающие люди, они реально оценивают «результативность» его работы на посту вице-премьера и лидера партии. Их вряд ли удастся убедить историей про «злого АЗАРОВА» и «беспомощного ТИГИПКО», - отметил З.ШКИРЯК.

«Кроме того, схема «франчайзинга», предложенная «Сильной Украиной» на последних выборах в местные советы, оказалась неэффективной, и как следствие - кампания провалилась. Те, кто покупал у «Сильной Украины» «этикетку», остались у разбитого корыта, и вряд ли вернутся обратно. Думаю, они уже сделали свои выводы и ТИГИПКО - оппозиционер не будет для них выглядеть убедительно», - считает лидер «Нового Киева».

По мнению З.ШКИРЯКА, вопрос остается лишь в том, кто первым сделает шаг к разрыву: «Либо Сергей Леонидович самостоятельно примет решение и уйдет, либо его уволит Президент. Думаю, ждать осталось недолго».