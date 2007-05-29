Рада поделилась с Ющенко правом досрочно распускать ЦИК

Верховная Рада Украины внесла изменения в Закон Украины «О Центральной избирательной комиссии».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” принятие соответствующего закона проголосовали 414 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, ВР внесла изменения в ст. 31 закона о ЦИК, которая касается досрочного прекращения полномочий всего состава комиссии. Согласно принятому закону, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению Президента Украины. При этом решение о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК принимается ВР не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

По закону, депутатские фракции в парламенте не позже следующего дня после досрочного прекращения полномочий всего состава комиссии должны подать Президенту предложения относительно нового персонального состава, на основании которых глава государства на протяжении трех дней вносит в ВР представление относительно персонального состава комиссии.