ВР подтвердила результаты голосования по 53 законам

Верховная Рада Украины подтвердила результаты голосования относительно законов Украины, принятых парламентом в период с 3 апреля по 29 мая 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент подтвердил результаты голосования относительно 53 законов, а именно:

1. Закон Украины о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О гуманитарной помощи" (03.04.2007) № 856-V

2. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц (03.04.2007) № 857-V

3. Закон Украины о внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об обязательном экземпляре документов" (04.04.2007) № 867-V

4. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" (05.04.2007) № 874-V

5. Закон Украины о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконные действия относительно ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств (05.04.2007) № 875-V

6. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины о сохранении детских внешкольных учебных заведений (05.04.2007) № 876-V

7. Закон Украины об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности (05.04.2007) № 877-V

8. Закон Украины о внесении изменений в статью 65 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" (05.04.2007) № 899-V

9. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" (05.04.2007) № 900-V

10. Закон Украины об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2007 году для участия в многонациональных военных учениях (06.04.2007) № 903-V

11. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно обеспечения качества импортной сельскохозяйственной продукции) (10.04.2007) № 917-V

12. Закон Украины о ратификации Кредитного соглашения (Третий проект "Ремонт автомобильной дороги Киев - Чоп") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (13.04.2007) № 928-V

13. Закон Украины о внесении изменения в статью 5 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость" относительно оздоровления детей (13.04.2007) № 931-V

14. Закон Украины о внесении изменения в статью 4 Закона Украины "О реабилитации инвалидов в Украине" (13.04.2007) № 932-V

15. Закон Украины о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" (17.04.2007) № 936-V

16. Закон Украины о ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Королевства Дания о техническом и финансовом сотрудничестве (18.04.2007) № 948-V

17. Закон Украины о ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (18.04.2007) № 949-V

18. Закон Украины о внесении изменения в статью 72 Закона Украины "О судоустройстве" (19.04.2007) № 953-V

19. Закон Украины об амнистии (19.04.2007) № 955-V

20. Закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за правонарушения в сфере карантина растений (19.04.2007) № 956-V

21. Закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов (19.04.2007) № 957-V

22. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений" (19.04.2007) № 958-V

23. Закон Украины о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О транзите грузов" (19.04.2007) № 959-V

24. Закон Украины о выкупе земельных участков частной собственности для общественных потребностей и по мотивам общественной необходимости (19.04.2007) № 960-V

25. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (19.04.2007) № 961-V

26. Закон Украины об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине (19.04.2007) № 962-V

27. Закон Украины о внесении изменений в статьи 37 и 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи со временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными рождением и захоронением" (19.04.2007) № 964-V

28. Закон Украины о внесении изменений в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины (19.04.2007) № 965-V

29. Закон Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за нарушение правил радиационной безопасности (19.04.2007) № 966-V

30. Закон Украины о ратификации Решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о внесении изменений в Правила определения страны происхождения товаров, утвержденных Решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 30 ноября 2000 года (19.04.2007) № 967-V

31. Закон Украины о ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Сингапур о содействии и взаимной защите инвестиций (19.04.2007) № 968-V

32. Закон Украины о Фонде государственного имущества Украины (19.04.2007) № 971-V

33. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" (24.04.2007) № 985-V

34. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения действенного контроля в сфере гражданской защиты и техногенной безопасности (27.04.2007) № 993-V

35. Закон Украины о внесении изменений в статью 10 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" (27.04.2007) № 994-V

36. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О государственной регуляции добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроль за операциями с ними" (27.04.2007) № 995-V

37. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам общеобязательного государственного социального страхования (27.04.2007) № 996-V

38. Закон Украины о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины (27.04.2007) № 997-V

39. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты инвалидов (03.05.2007) № 1000-V

40. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2007 год" (04.05.2007) № 1004-V

41. Закон Украины о внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О государственной регуляции производства и реализации сахара" (08.05.2007) № 1008-V

42. Закон Украины о внесении изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины (11.05.2007) № 1012-V

43. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О винограде и виноградном вине" (11.05.2007) № 1013-V

44. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам воинской обязанности и воинской службы (11.05.2007) № 1014-V

45. Закон Украины "О внесении изменений в статью 29 Закона Украины "О физической культуре и спорте" (15.05.2007) № 1021-V

46. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного архитектурно-строительного контроля и содействия инвестиционной деятельности в строительстве (16.05.2007) № 1026-V

47. Закон Украины о внесении изменений в статью 10 Закона Украины "О государственных наградах Украины" (17.05.2007) № 1031-V

48. Закон Украины о внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" относительно участия народного депутата Украины в работе временных комиссий (17.05.2007) № 1032-V

49. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования применения методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственных средств и занятия народной медициной (целительством) (17.05.2007) № 1033-V

50. Закон Украины о внесении изменений в статью 14 Закона Украины "О лекарственных средствах" (17.05.2007) № 1034-V

51. Закон Украины о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с ядерным терроризмом в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (24.05.2007) № 1071-V

52. Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О металлоломе" (относительно специализированных или специализированных металлургических перерабатывающих предприятий, а также форм расчетов при принятии металлолома) (24.05.2007) № 1072-V

53. Закон Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усыновления) (24.05.2007) № 1073-V