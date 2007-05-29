Состоятся ли выборы вообще? (мнения политологов)

Большинство политологов считают, что 30 сентября является наиболее приемлемой датой досрочных выборов в Верховную Раду для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты эксперт-опроса Центра исследований политических ценностей, переданные УНИАН.

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ убежден, что выборы состоятся. ”30 сентября - предельный срок для оппозиции и Президента. Потому переноса на более позднюю дату для оппозиции неприемлемо”, - считает эксперт. По его мнению, выборы состоятся или в полном формате, в том числе и представителей коалиции, или же состоятся в урезанном формате без Партии регионов, СПУ и КПУ.

“Сохраняется возможность полного срыва выборов. Но это призрачная перспектива. Это поняли как В.ЯНУКОВИЧ, так и А.МОРОЗ, потому и пошли на договоренности с Президентом, согласились на компромиссную для всех политических игроков дату”, - убежден В.КАРАСЁВ.

В свою очередь председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ убежден, что 30 сентября приемлемо для В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.

По его мнению, В.ЯНУКОВИЧ получил перенос выборов на середину осени, и поскольку максимальный эффект после поднятия заплат и пенсий ожидается за два месяца после начала процедуры, то “регионалы” надеются получить максимальный электоральный эффект от такого мероприятия.

Он считает, что Президент так же должен быть доволен определением компромиссной даты выборов, ведь в последнее время в коалиции верх брала условная «партия войны», которая надеялась вообще отказаться от идеи досрочных перевыборов.

“Единственный из тройки подписантов, кто может быть неудовлетворен - это А.МОРОЗ. Соцпартия может попасть в следующий парламент только как сателлит Партии регионов. А значит, объективно Александр МОРОЗ - это «слабое звено» в договоренностях тройки”, - считает эксперт. О.ДОНИЙ допускает, что А.МОРОЗ может попытаться или мягко саботировать процесс согласования через Верховную Раду, или заложить такие подводные камни в пакет законов, которые смогут выстрелить сразу после избирательной кампании.

Также директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что 30 сентября – дата приемлемая, но остается проблема в том, состоятся ли выборы вообще. “В ближайшее время мы увидим, как будет происходить выполнение обязательств сторонами. Но если срывов не будет, то я считаю, что где-то 80% на 20% шансов того, что выборы все-таки состоятся”, - сказал он.

Кроме того, президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что сегодня созданы лишь предпосылки для преодоления кризиса.

Он убежден, что преодоление политического кризиса возможно только при нескольких принципиальных условиях: проведение и легитимация избирательной кампании, своевременное формирование коалиции и правительства, поскольку это будет парламент, который будет иметь год неприкосновенности, наработки законодательных и политических процедур отношений будущей коалиции, будущей оппозиции, выход на формирование и работу конституционной комиссии, которая является легитимным путем решения тех претензий к политической системе, которые появились в ходе кризиса власти.

“Относительно даты досрочных выборов, то принципиальное значение имеет то, что переговоры велись в формате трех руководителей государства, и это уже были не просто политические переговоры, а все-таки была подведена черта гарантиями руководителей государства. Избирательная кампания становится неотвратимой. 30 сентября выборы состоятся”, - считает эксперт.