Экс-адвокат Пукача обвиняет Кузьмина в неискренности

Экс-адвокат Алексея ПУКАЧА Олег МУСИЕНКО обвинил первого заместителя генерального прокурора Рината КУЗЬМИНА в неискренности в вопросе причастности председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА к делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Господин КУЗЬМИН в моем присутствии принимал участие в допросе обвиняемого ПУКАЧА. И на этом допросе он убедился в том, что Леонид КУЧМА не мог быть самостоятельно, без своего главы Администрации заказчиком убийства Гонгадзе… Более того, именно господин КУЗЬМИН уговаривал меня написать следующее ходатайство о возбуждении уголовного дела и в отношении КУЧМЫ, и в отношении ЛИТВИНА... И говорит: «ты напиши на меня, я его сразу схвачу. Я знаю, кому поручить следствие». А его справедливость вылилась в то, что меня просто отстранили от уголовного дела», - сказал юрист.

В то же время, О.МУСИЕНКО приветствовал украинское общество с тем фактом, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ. «Этот факт свидетельствует о гораздо большем, чем расследование конкретного уголовного дела. По моему мнению, этот факт свидетельствует о том, что власть испугалась», - убежден юрист.

По мнению О.МУСИЕНКО, возбуждение этого уголовного дела также свидетельствует о зависимости судебной ветви власти от Президента и Генеральной прокуратуры, и о наличии между Генпрокуратурой и судебной ветвью власти «тотальной кольцевой поруки».

«Это решение Генпрокуратуры принято по указанию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА», - считает юрист.

Он также отметил, что Генпрокуратура, приняв решение о возбуждении уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ, опровергла тем самым свое же решение об исключении из обвинения А.ПУКАЧА пункта о заказном характере убийства. «Это решение непоследовательное: если возбуждать дело против Л.КУЧМЫ, то нужно возбуждать дело в отношении бывших генеральных прокуроров Михаила ПОТЕБЕНЬКО, Святослава ПИСКУНА, председателя СБУ Леонида ДЕРКАЧА… У меня есть доказательства того, что именно господин ПОТЕБЕНЬКО давал приказ членам оперативно-следственной группы: ройте где угодно, в любых группировках, в МВД носа не суньте!», - добавил О.МУСИЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 марта первый заместитель генерального прокурора Ринат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. По его словам, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству Г.Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что для Л.КУЧМЫ избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде.