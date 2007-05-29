Тимошенко поблагодарила Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выразила благодарность Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО за то, что он «держался мужественно, четко, как настоящий Президент демократической Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Верховной Рады.

Лидер БЮТ также поздравила «всю демократическую Украину с досрочными выборами».

Ю.ТИМОШЕНКО также поблагодарила всех политиков, «в том числе руководителей государства, которые договорились по этому вопросу (о внеочередных парламентских выборах – УНИАН) и сняли напряжение в обществе, и которые дали возможность Украине работать».